Paaiškėjo, kad „Samsung“ į savo išmaniuosius televizorius diegs „McAfee“ antivirusinę programėlę, o visa tai bus daroma dėl to, kad „McAfee“ jiems už tai moka. „Samsung“ išmanieji televizoriai naudoja dalinai atviro kodo „Tizen“ operacinę sistemą. Dabar egzistuojančios „McAfee“ antivirusinės su tuo mažai ką turi bendro ir diegiama antivirusinė bus specialiai sukurta televizoriams. Manoma, kad realaus poreikio antivirusinės diegimui į televizoriaus operacinę sistemą visiškai nėra. Tas pats saugumas gali būti pasiekiamas operacinės sistemos lygiu. Be to, visa „Samsung Smart TV“ programėlių ekosistema yra atidžiai kontroliuojama ir iš ten gauti kenksmingą programėlę yra mažai šansų. Jei jau taip nutiktų, kad į televizorių papuls kenkėjiška programėlė, tai labai didelė tikimybė, jog jis turės apėjimą ir naujai „McAfee“ apsaugai.

„McAfee“ antivirusinę rasime visuose 2019 metais pagamintuose „Samsung“ išmaniuosiuose televizoriuose.