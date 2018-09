„Shadow of The Tomb Raider“ sparta DX11 vs DX12

„Shadow of The Tomb Raider“ žaidimas oficialiai išleidžiamas rytoj, rugsėjo 14 dieną, bet apžvalgininkai jau turi galutinio žaidimo kopiją ir padarė įdomių testų. „ComputerBase“ patikrino, kaip žaidime veikia DirectX11 ir DirectX12, be to, pažiūrėjo, kiek naudos duoda naujos „nVidia“ ir AMD tvarkyklės, skirtos būtent šiam žaidimui.

Pradžiai galime pažiūrėti, kaip žaidime veikia DirectX12. Full HD raiškoje DX12 tikrai veikia geriau nei pirmtakas DX11, tai ypač pastebima su minimaliais kadrais ir galingesnėmis Vega 64 ir GTX 1080 vaizdo plokštėmis. Išaiškėja ir sena tiesa – testuose esanti GTX 970 su DX12 veikia lėčiau nei su DX11. Keliant rezoliuciją iki 1440p teigiamus rezultatus vėl matome minimaliuose kadruose, bet GTX 1080 vidutiniai kadrai jau kiek kenčia su DX12. Raišką pakėlus iki 4K kažką įžvelgti labai sunku, nes rezultatai labai artimi.

Žvelgiant į naujų tvarkyklių testavimą, kurios būtent yra skirtos „Shadow of the Tomb Raider“ žaidimui, sunku viską apibendrinti. Bendri rezultatai atrodo naujų tvarkyklių naudai tiek su AMD, tiek su „nVidia“ programine įranga, bet tam tikrai atvejais senos tvarkyklės vis dėl to yra greitesnės. Tiesa, skirtumai dažniausiai yra maži ir viskas daugiau paklaidos ribose.