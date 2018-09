„Battlefield 1“ už 4.99 €

Tie, kas vis galvodavo apie „Battlefield 1“ žaidimo įsigijimą, bet to vis nedarė, nes jis buvo per brangus, tai jiems dabar puiki proga nusipirkti žaidimą labai pigiai, vos už 5 eurus. Norint tai padaryti teks turėti „Origin“ paskyrą. Nepaisant to, kad „Battlefield 1“ žaidimą galima nusipirkti pusvelčiui, papildomai dar ir pridedamas „Premium Pass“ su 16-os daugelio žaidėjų žemėlapių, naujomis operacijomis ir žaidimo režimais.

„Battlefield 1“ žaidimą vos už 5 € rasite „Origin“ parduotuvėje.