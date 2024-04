TSMC pranešė, kad ne Taivane pagaminti lustai kainuos brangiau

Vienas didžiausių puslaidininkių gamintojų TSMC, aptaręs pirmojo ketvirčio veiklos rezultatus, pristatė strateginį žingsnį, kuriuo siekiama nustatyti priemoką už lustus, pagamintus naujai įsteigtose užsienio gamyklose. TSMC generalinis direktorius C. C. Wei per pokalbį dėl pajamų paskelbė, kad bendrovė nustatys didesnę kainą lustams, pagamintiems už Taivano ribų, kad kompensuotų didesnes veiklos sąnaudas, susijusias su šiomis tarptautinėmis gamyklomis. Šiuo žingsniu siekiama išlaikyti TSMC planuotą 53 % bendrąją maržą didėjant tokioms išlaidoms kaip infliacija ir padidėjusios elektros energijos sąnaudos. Šis sprendimas priimtas TSMC plečiant savo pasaulinę veiklą ir steigiant naujas gamyklas Jungtinėse Valstijose, Vokietijoje ir Japonijoje (JAMS), kad būtų patenkinta didėjanti puslaidininkinių lustų paklausa visame pasaulyje.

Naujoji JAV Arizonos valstijoje esanti bendrovės gamykla, vadinama „Fab 21“, vėlavo dėl įrangos montavimo problemų ir derybų su darbuotojais. Šioje gamykloje gaminamos mikroschemos naudojant pažangius TSMC N5 ir N4 techprocesus, gali kainuoti 20-30 % brangiau nei Taivane gaminamos mikroschemos. TSMC strategija, kuria siekiama suvaldyti sąnaudų skirtumus skirtingose geografinėse vietovėse, apima strateginę kainodarą, vyriausybės paramos užtikrinimą ir gamybos technologijų lyderystės panaudojimą. Šis metodas atspindi bendrovės įsipareigojimą išlaikyti konkurencinį pranašumą, kartu įveikiant sudėtingus pasaulinės puslaidininkių gamybos sunkumus šiandieninėje susiskaidžiusioje rinkoje. Tikimasi, kad vietos priemokos įvedimas turės įtakos Amerikos puslaidininkių projektuotojams, kuriems gali tekti šias išlaidas perkelti tam tikriems rinkos segmentams, ypač tiems, kurie yra mažiau jautrūs kainoms, pavyzdžiui, su vyriausybe susijusiems projektams.