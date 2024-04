„Qualcomm“ oficialiai praneša apie „Snapdragon X Plus“ platformą nešiojamiems kompiuteriams

„Qualcomm“ pristatė nešiojamiesiems kompiuteriams skirtą platformą „Snapdragon X Plus“. Tai yra žemesnis žingsnis po „Snapdragon X Elite“, kuriame yra 10 branduolių „Oryon“ procesorius su 3,4 GHz dažniu ir iki 64 GB RAM su 135 GB/s pralaidumu.

Tačiau „X Plus“ turi 45 TOPS NPU, kurį „Qualcomm“ vadina sparčiausiu pasaulyje nešiojamiesiems kompiuteriams skirtu NPU. Tikimasi, kad „X Plus“ pasižymės „išskirtiniu našumu, ilga baterijos veikimo trukme ir pirmaujančiomis įrenginyje įdiegtomis dirbtinio intelekto galimybėmis“.

Kalbėdama apie tai, „Qualcomm“ pademonstravo kodo generavimą „Visual Studio Code“ iš „Codegen“ (akimirksniu generuojant naują kodą naudojant įrenginyje esantį dirbtinį intelektą), muzikos generavimą „Audacity“ naudojant įrenginyje esantį „Riffusion“ dirbtinį intelektą, kuris generuoja naują muziką iš užuominų arba jau esamos muzikos, ir tiesioginius įrašus „OBS Studio“, užtikrinančius automatinį 100 kalbų vertimą į tiesioginius įrašus 100 kalbų naudojant įrenginyje esantį „Whisper“ realiuoju laiku per tiesiogines transliacijas.

„X Plus“ procesoriaus „Oryon“ našumas yra 37 % didesnis, palyginti su kai kuriais neįvardytais konkurentais, ir kartu suvartoja iki 54 % mažiau energijos. Lustas palaiko LPDDR5x, turi 42 MB bendrąją spartinančiąją atmintinę ir yra sukurtas pagal 4 nm technologinį procesą. „X Plus“ palaiko 3 išorinius 4K HDR (bet ne daugiau kaip 60 Hz) ekranus, be to, palaiko „Wi-Fi 7“, „Bluetooth 5.4“, turi pažangų kameros ISP ir „įtraukiantį garsą be trigdžių“.