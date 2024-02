„Skull and Bones“ gauna prasčiausius įvertinimus iš 2024 m. išleistų žaidimų

„Skull and Bones“, piratų simuliatorius, kuris, „Ubisoft“ manymu, yra toks geras, kad vertas 70 dolerių konsolės kainos ir „AAAA“ žymos, šiuo metu „Metacritic“ turi mažiausią naudotojų įvertinimą tarp 2024 m. išleistų žaidimų. Net beveik visuotinai nemėgstamas „Suicide Squad: Kill the Justice League“ turi aukštesnį naudotojų įvertinimą nei dešimtmetį kurtas žaidimas.

Šiuo metu savo nuomonę apie „Skull and Bones“ per „Metacritic“ išreiškė 306 žmonės. „Ubisoft“ nelaimei, 222 iš jų, arba 73 %, buvo neigiami, o 27 (9 %) – mišrūs. „Skull and Bones“ naudotojų įvertinimas 2,9 balo yra blogiausiai pagal naudotojų įvertinimą įvertintas iki šiol 2024 m. išleistas žaidimas, žemesnis net už „Suicide Squad: Kill the Justice League“ įvertinimą 3,7 balo. Kritikų vertinimai tik šiek tiek geresni: Šiuo metu „Skull and Bones“ vertinimai yra neįspūdingi – 64, o tai reiškia, kad jis užima 30 vietą iš 36 iki šiol 2024 m. išleistų žaidimų.

Daugelis naudotojų pašiepiančiai žaidimą pervadina į „Dull and Bones“ („Nuobodus ir Kaulai“). Vienas asmuo teigė, kad jis yra skausmingai lėtas ir nuobodus, jame nėra nieko smagaus, dėl ko „Assassin’s Creed: Black Flag“ buvo toks malonus. Taip pat gausu pašiepiančių užuominų apie didelę žaidimo kainą ir dabar liūdnai pagarsėjusį „AAAA“ teiginį.

„Taigi, ši šiukšlė šiais laikais yra „keturiskart AAAA“ žaidimas, ar ne? Koks visiškas kūrimo laiko švaistymas. Man pavyko ištverti vos ne 90 minučių šito šuns tualeto **** prieš jį pašalinant ir paleidžiant „Black Flags“, – rašė vienas piktas „Metacritic“ naudotojas. „Tai taip nuobodu! Žaidime apie piratus tikrai negalima daryti daug piratavimo dalykų“.

„Skull and Bones“ išleidimas buvo atidėtas šešis kartus po pirminio atskleidimo 2017 m. E3 parodoje – pirminiai darbai prie žaidimo prasidėjo dar 2013 m. Taip pat pranešama, kad buvo viršytas biudžetas ir kainavo apie 200 mln. dolerių, jau nekalbant apie daugybę vadovybės pasikeitimų, žaidimo krypties pokyčių ir t. t. „Ubisoft“ neabejotinai tikisi, kad jai pavyks sukurti žaidėjų bazę ir pagerinti patirtį kaip su „Fallout 76“ arba „No Man’s Sky“, tačiau prieš tai ji turi daug nuveikti ir įtikinti daugybę žmonių.