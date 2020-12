„Sony“ per 4 savaites pardavė 3,4 mln. „PlayStation 5“ konsolių

„Sony“ per keturias savaites sugebėjo parduoti 3,4 mln. „PlayStation 5“ konsolių. Tai tikriausiai didžiausi „Sony“ pardavimai išleidus naują konsolę per tokį laikotarpį.„Sony“ planuoja, kad 2021 metais iš viso parduos 16-18 mln. „PlayStation 5“ žaidimų kompiuterių. Kompanija taip pat labai rimtai žiūri į Azijos rinką ir sausio mėnesiui rezervavo daug PS5 konsolių būtent šiam regionui. Teigiama, kad „Microsoft“ per keturias savaites sugebėjo parduoti 2 mln. „Xbox Series X/S“ konsolių. Nors skaičius mažesnis už „Sony“, bet pardavimai yra vis tiek geri, nes abi kompanijos parduoda viską, ką sugeba tiekti į rinką. „Sony“ savo konsoles pradėjo gaminti anksčiau nei „Microsoft“, be to, užsirezervavo didesnį lustų kiekį iš AMD, dėl to sugebėjo sugeneruoti ir daugiau PS5 pardavimų.