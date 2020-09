„Sony“ planuoja išskirtinius „PlayStation“ žaidimus išleisti ir PC platformoje

„Sony“ visus nustebino, kai jie pranešė planus „Horizon Zero Dawn“ žaidimą išleisti ir asmeniniams kompiuteriams, nes tai buvo išskirtinis „PlayStation“ platformos žaidimas. „Sony“ patvirtino, kad ir toliau taikys panašią politiką ir išskirtiniai „PlayStation“ žaidimai bus prieinami ir asmeninių kompiuterių turėtojams. To priežastis yra paprasta: „Sony“ nori daugiau pajamų, o tuo pačiu ir pelno. Kol kas „Sony“ nėra atskleidusi, kokius žaidimus žada pasiūlyti PC platformai. Labiausiai tikėtina, kad tai bus kokie nors senesni PS4 žaidimai. „Sony“ tikrai nenorės naujienų iš karto pasiūlyti abiejose platformose, tad „PlayStation“ žaidėjai galės išskirtiniais žaidimais kurį laiką mėgautis vieni, o asmeninių kompiuterių žaidėjams teks palaukti.

„Sony“:

We will explore expanding our 1st party titles to the PC platform, in order to promote further growth in our profitability.