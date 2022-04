„Sony“ praneša, kad PS5 suteikia VRR palaikymą

Pagaliau „Sony“ įgalina Variable Refresh Rate (VRR) palaikymą PS5 konsolėse. Jei netyčia nežinote ką reiškia VRR, tai ši technologija užtikrina, kad generuojamas žaidimo kadrų kiekis tokiu pačiu dažnumu būtų rodomas ekrane, taip pat kaip su „FreeSync“ ar „G-Sync“ technologijomis. Toks kadrų suderinamas leidžia išvengti vaizdo plyšinėjimo ir atsitiktinių vaizdo šiukšlių.

„Sony“ sako, kad per kelias ateinančias dienas VRR bus įdiegta visame pasaulyje per PS5 konsolės atnaujinimą (kad gautumėte atnaujinimą, įsitikinkite, kad esate prisijungę prie interneto). Gavus atnaujinimą, VRR bus automatiškai įjungta palaikomuose žaidimuose, jei PS5 konsolė bus prijungta prie HDMI 2.1 VRR suderinamo televizoriaus arba monitoriaus. Ją taip pat galite išjungti sistemos nustatymų skiltyje Screen and Video (Ekranas ir vaizdo įrašai). Papildomai VRR galima įjungti ir tiems PS5 žaidimams, kurie nėra oficialiai suderinami su VRR, bet „Sony“ negarantuoja, kad juose nepasireikš grafikos iškraipymai. .

Artimiausiomis savaitėmis šių žaidimų PS5 versijos sulauks žaidimų pataisų, įgalinančių VRR palaikymą