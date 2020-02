Startuoja „nVidia“ „GeForce Now“ žaidimų transliavimo paslauga

„nVidia“ savo klientams siūlo dar vieną paslaugą – „GeForce Now“. Su „GeForce Now“ bus galima žaidimus transliuoti nemokamai, bet yra tam tikrų sąlygų. „GeForce Now“ bus siūlomas dviejų lygių paslaugomis, nemokama ir „Founders“, už kurią reikės mokėti 5 USD per mėnesį.

Su „GeForce Now“ nemokamai žaidimus transliuoti bus galima tik 60 minučių, o po to vėl teks stoti į eilę ir laukti savo 60 minučių sesijos. Kiek reikės laukti priklausys nuo to, kiek kitų žaidėjų norės žaisti nemokamai. Su nemokama paslauga žaidimuose nebus galima matyti RTX efektų. Norint RTX reikės už „Founders“ paslaugą sumokėti 5 USD per mėnesį. Tiesa, dabar užsisakę „Founders“ paslaugą ja galės 90 dienų naudotis nemokamai. Kiek keista, kad net mokėdami už „GeForce Now“ turėsite sesijos limitą, jis bus 6 valandos. Po to teks stoti į eilę ir vėl laukti savo sesijos. Gerai tik tiek, kad „Founders“ naudotojai eilėje aplenks nemokančius naudotojus. Norintys naudoti „GeForce Now“ žaidimų transliavimo paslaugą turi turėti ir žaidimą, kurį nori žaisti.

„GeForce Now“ reikalavimai: