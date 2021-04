„Steam“ klientas gali nulūžti jei turite per daug žaidimų

„Steam“ klientas gavo Beta atnaujinimą, o aprašyme matome ištaisytą klaidą susijusią su programėlės nulūžimu. Ji pasireiškė tiems kas turi daugiau apie 25 000 ar daugiau žaidimų. Panašu, kad žaidimų galima turėti ir per daug.

Šiuo metu „Steam“ platformoje yra daugiau nei 51 000 žaidimų, o atnaujinimas jų leis turėti kiek tik norite be jokių problemų. Vien per 2020 metus „Steam“ į savo platformą pridėjo daugiau nei 10 000 žaidimų, o per kelis ateinančius metus bendras žaidimų kiekis turėtų viršyti 100 000. Pagal viešai prieinamus duomenis dabar trys paskyros „Steam“ platformoje turi daugiau nei 25 000 žaidimų. Tad labai tikėtina, kad ateityje vis daugiau žaidėjų gali turėti daugiau nei 25 000 žaidimų, nes žaidimų kiekis „Steam“ platformoje tik auga.