„DigiTimes“ praneša, kad Taivano ekonomikos reikalų ministerija (MOEA) šią savaitę paskelbė strateginių aukštųjų technologijų prekių, kurias draudžiama eksportuoti į Rusiją ir Baltarusiją, sąrašą. Baltarusija įtraukta į šį sąrašą, nes MOEA mano, kad ji gali padėti Rusijai importuoti tokias prekes.

Sąraše, kuris atitinka Vasenaro susitarimo 3-9 kategorijas, išvardyti ne tik modernūs lustai, bet ir technologijos, kuriomis juos galima pagaminti arba panaudoti atvirkštinę inžineriją, įskaitant litografijos įrangą, skenerius ir skenuojančius elektroninius mikroskopus.

Kalbant apie lustus, kuriuos Rusija ir Baltarusija gali pirkti iš Taivano, yra daug apribojimų; jų našumas negali būti 5 GFLOPS ar didesnis. Palyginimui, „Nintendo 3DS“ didžiausias našumas yra 4,8 FP32 GFLOPS. Be to, eksportuojami lustai negali turėti platesnės nei 32 bitų ALU, daugiau nei 144 kontaktų, pagrindinio tranzistoriaus sklidimo vėlinimo trukmė negali būti trumpesnė nei 0,4 nanosekundės arba išorinės jungties, kurios duomenų perdavimo sparta yra 2,5 MB/s ar didesnė. Be to, jų darbinis dažnis neturi siekti 25 MHz ar daugiau.

Rusijai dėl karo su Ukraina įvestos sankcijos smarkiai paveikė jos lustų tiekimą: „Intel“, AMD ir IBM nutraukė pardavimus netrukus po to, kai prasidėjo invazija. Dėl šios situacijos Rusija leido nelegaliai importuoti mikroschemas ir net perrinkti komponentus iš buitinių daiktų.

Vyriausybė investavo 38,3 mlrd. dolerių į Rusijos vietos mikroelektronikos pramonę, tikėdamasi padidinti gamybą naudojant dabartinį 90 nm technprocesą ir iki 2030 m. gaminti 28 nm lustus, tačiau nauji Taivano apribojimai greičiausiai turės įtakos šiems planams. Dėl sankcijų Rusija gali pradėti naudoti Kinijos „Zhaoxin x86“ lustus, bet jie tinka tik biuro darbams.