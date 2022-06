„Wolfenstein: The New Order“ žaidimas siūlomas nemokamai

„Epic Games“ parduotuvė vėl siūlo žaidimą visiškai nemokamai. Sekančią savaitę visi norintys galės į savo biblioteką pridėti „Wolfenstein: The New Order“ žaidimą. Norint tai padaryti reikia tik „Epic Games“ žaidimų paskyros. Reikia paminėti, kad „Borderlands 3“ veikia tik su „Windows“ operacinėmis sistemomis. Pasiūlymas dėl „Wolfenstein: The New Order“ žaidimo bus a aktyvus iki birželio 9 dienos.

