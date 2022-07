Teigiama, kad pilno AD102 lusto vaizdo plokštė yra dvigubai greitesnė už RTX 3090

Pasak @XpeaGPU, kuris teigia esąs „netikrų gandų medžiotojas“, pilnas AD102 grafikos procesorius siūlo daugiau nei 160 FPS „Control“ žaidime. Tai buvo pasiekta 4K raiškoje su įjungtomis raytracing ir DLSS funkcijomis. Be to, teigiama, kad vaizdo plokštė naudojo labai daug energijos. Kol kas neaišku kiek, bet tai galėtų būti tas paslaptingas 600 W ar net 800 W modelis apie kurį gandų buvo anksčiau. Palyginimui, RTX 3090 tame pačiame žaidime su raytracing ir DLSS duoda maždaug 72 FPS. Tad tai reikštų, kad būsimas NVIDIA flagmanas yra 120 % greitesnis.

Šią pateiktą spartą reikėtų vertinti labai atsargiai, nes trūksta daugelio kintamųjų. Pirmiausia nežinome tikslių žaidimo nustatymų ir to, ar „Ada“ architektūroje naudojami naujos kartos „Tensor“ branduoliai, kurie padidintų DLSS ir raytracing spartą. Be to, nežinomos vaizdo plokštės specifikacijos.