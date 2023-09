Teigiama, kad privačiame renginyje buvo pademonstruotas „Nintendo Switch 2“

Šis gandas pasklido, kai „EuroGamer“ atskleidė, kad „Nintendo“ praėjusį mėnesį vykusiame plačiai lankomame „Gamescom“ renginyje privačiame pristatyme atrinktiems žaidimų kūrėjams galimai pristatė „Switch“ įpėdinį, neoficialiai vadinamą „Switch 2“. Pranešimuose teigiama, kad „Nintendo“ pademonstravo būsimos naujos kartos konsolės galimybes, kurią planuojama išleisti kitais metais.

Nors „EuroGamer“ pasakojimas tuo ir baigiasi, „VideoGameChronicles“ greitai paprašė savo vidinių kontaktų, kad šie patvirtintų šias naujienas. Jų šaltiniai nurodė, kad „Nintendo“ dirba prie patobulinto „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ žaidimo su geresniu kadrų dažniu ir raiška, skirto spekuliuojamam „Switch 2“. Nors konkrečios raiškos detalės neatskleidžiamos, plačiai manoma, kad „Switch 2“ pasižymės didesne raiška, palyginti su dabartiniu modeliu, kurio raiška tėra 1200×720 taškų.

Papildydamas šią istoriją, leidinys tvirtina, kad „Nintendo“ parodė „Unreal Engine 5“ technologijos demonstraciją, pavadintą „Matrix Awakens“. Ši konkreti demonstracija anksčiau sulaukė dėmesio su „Xbox Series X“ ir „PlayStation 5“, demonstruodama patobulinto variklio savybes. Pažymėtina tai, kad šioje demonstracijoje, buvo panaudota NVIDIA technologija DLSS, apie kurios integravimą į naująją „Switch“ konsolę kalbama jau seniai.