„The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos“ žaidimas siūlomas nemokamai

„Epic Games“ parduotuvė vėl siūlo žaidimą visiškai nemokamai. Sekančią savaitę visi norintys galės į savo biblioteką pridėti „The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos“ žaidimą. Norint tai padaryti reikia tik „Epic Games“ žaidimų paskyros. Reikia paminėti, kad žaidimas veikia tiek su „Windows“, tiek su „Mac OS“ operacinėmis sistemomis. Pasiūlymas dėl „The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos“ bus aktyvus iki liepos 6 dienos.

