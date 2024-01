Tikimasi, kad „Netflix“ konkurentai 2023 m. turės 5 mlrd. JAV dolerių nuostolių

„Financial Times“ praneša, kad kai kurios didžiausios pramogų bendrovės 2023 m. patirs daugiau nei 5 mlrd. dolerių nuostolių iš savo transliacijos paslaugų. „Disney“, „Comcast“ ir „Paramount“ srautinių transliacijų padaliniai per metus patirs nuostolių, o „Warner Bros Discovery“ pavyko gauti nedidelį pelną. Tačiau investuotojai jau dabar prabyla apie verslo dalių mažinimą ir atskyrimą.

„Paramount+““, ko gero, turi daugiausia problemų. Transliavimo paslauga prasidėjo kaip „CBS All Access“, kuri 2019 m. susijungė su „Viacom“, o 2020 m. sausį ją pradėjo teikti tik „Xfinity Flex“ („Comcast“). Iki 2020 m. rugsėjo „Viacom“ pervadino platformą į „Paramount+“, planuodama paversti ją savarankiška transliacijos paslauga ir išplėsti programas nuo užsakomųjų CBS laidų iki daugiau originalių serialų ir premium turinio.

Per kelias pastarąsias savaites kontrolinį akcijų paketą turinti akcininkė Shari Redstone pradėjo derybas dėl platformos pardavimo bendrovei „Skydance“. Pokalbiai dar tik pradiniame etape, todėl informacijos apie sandorį nedaug.

Didžiųjų kabelinių tinklų planai perimti transliacijas pradeda atsigręžti priešinga linkme, nes kabelinės televizijos paslaugų atsisakoma. Žmonės perėjo prie tokių paslaugų kaip „Netflix“ ir „Hulu“, kad išvengtų korporacijų godumo, kai tinklinės televizijos ir kabelinės televizijos bendrovės siūlo šimtus „vertingų“ kanalų pagrindiniuose paketuose, o saujelę kokybiško turinio išsklaido vis brangesniuose premium paketuose.

Tai smogė didelėms kabelinėms televizijoms ir Holivudui per kišenę, nes žmonės plūstelėjo į internetą. Todėl buvo sugalvota kopijuoti įsitvirtinusias transliacijos paslaugas ir atsiimti anksčiau licencijuotą turinį, kad galėtų patys surinkti visas pajamas. Dabar atrodo, kad šie planai žlunga, bent jau iš dalies dėl to, kad kabelinės televizijos naudotojai užsispyrusiai neperka visų transliacijos platformų, ypač naujesnių, kurias remia korporacijų vadovai, dėl kurių jie pirmiausia pabėgo nuo kabelinės televizijos.

Taigi tikrasis viso šio šurmulio nugalėtojas yra „Netflix“, kurie pirmieji pradėjo teikti VOD (video on demand – video pagal pareikalavimą) transliacijos paslaugas. Pastaruosius kelerius metus „Netflix“ dažniausiai išliko pelninga. Paskutinė jos pelno ataskaita paneigė Volstrito analitikų prognozes, nes atsirado daugiau kaip devyni milijonai naujų abonentų. Šis augimas buvo geriausias bendrovės rezultatas nuo 2020 m. pradžios, kai dėl pandemijos žmonės mėgavosi „Netflix and chill“. Platformai nepakenkė net neseniai agresyviai pakeltos kainos.

Net pramogų milžinas „Disney“ 2023 m. neišvengs nuostolių. Per pirmuosius tris 2023 metų ketvirčius dėl savo transliacijų platformos „Disney+“ prarado 1,6 mlrd. dolerių. Šie nuostoliai patirti nepaisant to, kad per tą patį laikotarpį atsirado aštuoni milijonai naujų abonentų. Šiuo metu vyksta restruktūrizacija, dėl kurios 7 000 darbuotojų neteko darbo. Dabar ji prognozuoja, kad platforma taps pelninga 2024 m.