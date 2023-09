TSMC gali atidėti 2 nm litografijos masinę gamybą iki 2026 m.

TechNews.tw duomenimis, TSMC gali atidėti 2 nm puslaidininkių gamybos litografiją iki 2026 m. Jei gandai apie TSMC atidėtą 2 nm gamybos grafiką yra tikslūs, pasekmės gali atsiliepti visai puslaidininkių pramonei. Tariamą TSMC neryžtingumą gali lemti keli veiksniai, įskaitant architektūrinį perėjimą nuo FinFET prie Gate-All-Around (GAA) ir galimus iššūkius, susijusius su mažinimu iki 2 nm. Įmonė yra labai svarbi šios srities žaidėja, o delsimas galėtų suteikti galimybių konkurentams, pavyzdžiui, „Samsung“, kuri jau perėjo prie GAA tranzistorių architektūros savo 3 nm lustuose.

Tačiau taip pat gali būti, kad klientams dar per anksti prisiimti tvirtus įsipareigojimus 2025 m. ir vėlesniam laikotarpiui. TSMC atmetė šiuos gandus, teigdama, kad statyba vyksta pagal planą, kuriame numatyta, kad 2024 m. bus pradėta 2 nm bandomoji gamyba, o 2025 m. antroje pusėje – masinė gamyba. Nepaisant to, bet koks TSMC plano vėlavimas gali tapti rinkos dinamikos pokyčių katalizatoriumi. Įmonėms, kurios labai priklauso nuo TSMC pažangiųjų litografijų, gali tekti iš naujo įvertinti savo produktų išleidimo planus ir strategijas. Be to, jei „Samsung“ sugebės pasinaudoti šia galimybe, ji galėtų šiek tiek išlyginti konkurencines sąlygas. Tačiau kol kas į šiuos gandus būtina žiūrėti atsargiai, kol negauta konkretesnės informacijos.