TSMC ruošiasi pakelti kainas, NVIDA generalinis direktorius tam pritaria

NVIDIA generalinis direktorius Jensen Huang birželio 5 d. sakė, kad TSMC akcijų kaina yra per maža, ir jis pritaria naujojo TSMC pirmininko C. C. Wei minčiai apie TSMC vertę. Jensen pažadėjo paremti TSMC, kad ši imtų daugiau pinigų už savo silicio plokštes ir pakavimo rūšį, vadinamą CoWoS. Straipsnyje iš „TrendForce“ rašoma, kad NVIDIA ir TSMC kalbėsis apie lustų kainas kitais metais, o tai gali padėti TSMC uždirbti daugiau pinigų. Jensen taip pat sakė, kad jis pernelyg nesijaudina dėl problemų tarp šalių, nes Taivanas turi stiprią tiekimo grandinę; TSMC ne tik gamina lustus, bet ir sprendžia daugelį tiekimo grandinės klausimų.

Praėjusiais metais daugelis bendrovių laukė TSMC gaminių, vis didėjanti paklausa ir gamybos problemos lėmė vėlavimus. Nors šiemet padėtis šiek tiek pagerėjo, pasiūlos vis dar nepakanka. TSMC teigia, kad net pagaminti tris kartus daugiau 3 nanometrų lustų nepakanka, todėl jų reikia gaminti dar daugiau. NVIDIA pelnas yra labai didelis, daug didesnis nei kitų bendrovių, pavyzdžiui, AMD ir net TSMC. Jei TSMC padidins šių pažangių techprocesų kainas, tai labai nepakenks NVIDIA pelnui, tačiau gali sumažinti kitų bendrovių, tokių kaip „Apple“, AMD ir „Qualcomm“, pelną. Tai taip pat turės įtakos galutiniams vartotojams.