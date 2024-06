„Sony“ jau turi „The Last of Us Part 2“ PC versiją, bet jos kol kas neišleidžia

Žinomas gandų skleidėjas Billbil-kun iš „Dealbreakers“ praneša, kad „Sony“ praėjusių metų pabaigoje baigė „The Last of Us Part 2“ PC versijos kūrimą. Bendrovė neminėjo apie žaidimo perkėlimą į PC platformą, tačiau beveik kiekvienas pastarųjų metų išskirtinis „PlayStation“ žaidimas sulaukė tokios adaptacijos.

Pranešama, kad „The Last of Us Part 2“ kūrimas asmeniniams kompiuteriams prasidėjo 2021 m. ir buvo baigtas bent jau 2023 m. lapkričio mėn. Galima tik spėlioti, kodėl „Sony“ taip ilgai sėdėtų prie baigto produkto, tačiau nebūtų keista, jei bendrovė laukia, kol kitais metais prasidės itin sėkmingo HBO serialo antrasis sezonas.

Pirmojo sezono metu „PlayStation“ žaidimų pardavimai smarkiai išaugo, o tęsinio, kuriuo paremtas antrasis sezonas, perkėlimas į PC platformą yra vienintelis reikšmingas naujas produktas, kurį „Sony“ galėtų paruošti iki naujų epizodų pasirodymo. Naujausi Hermen Hulst, vieno iš dviejų naujųjų „PlayStation“ generalinių direktorių, komentarai taip pat leidžia manyti, kad „Sony“ planuoja būtent tai. H. Hulst pripažino, kad, išleisdamas vieno žaidėjo žaidimus asmeniniams kompiuteriams, laikosi strateginio požiūrio ir paminėjo žiniasklaidos sąsajas, pavyzdžiui, televizijos serialą.