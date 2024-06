„Seasonic“ parodė naują maitinimo blokų flagmaną, o taip pat maitinimo bloką su „Noctua“ prieskoniu

„Seasonic“ papildė savo „Prime“ seriją nauju 2200 vatų galios maitinimo šaltiniu „Prime PX-2200 80 Plus Platinum“. Jis atitinka ATX 3.1 standartą, palaiko kelias vaizdo plokštes ir turi 12 metų garantiją. Kitas „80 Plus Platinum“ maitinimo šaltinio modelis – riboto leidimo „Vertex PX-1200 White Dragon“ ir pastebėta „Seasonic Prime 1600 W PSU“ versija su „Noctua NF-A12x25“ ventiliatoriumi. Šis maitinimo šaltinis atitinka ATX 3.1 ir PCIe 5.1 standartus. Jis yra visiškai modulinis su „Noctua“ teminiais kabeliais, kartu turi „80 Plus Titanium“ ir „Cybernetics ETA Titanium“ sertifikatus.

Šių metų „Seasonic“ maitinimo blokų asortimentą parodoje „Computex“ papildo „80 Plus Gold“ sertifikuotų maitinimo blokų asortimentas. Pradedant „Vertex White Sakura GX-1000“, „Focus“ serija su GX-1000 / GX-750 modeliais ir „Vertex GX-1200“. Visi jie yra ATX 3.0 standartą atitinkantys, visiškai moduliniai maitinimo šaltiniai.