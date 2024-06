NVIDIA vaizdo plokščių rinkos dalis išaugo iki 88 %

„Jon Peddie Research“ pateikti 2024 m. pirmojo ketvirčio stalinių kompiuterių vaizdo plokščių pardavimų duomenys rodo, kad rinka stabilizavosi po kelerių pastarųjų metų sukrėtimų. Nors tarp ketvirčių tiekimas šiek tiek sumažėjo, analitikai tai laiko tipišku reiškiniu pirmajam metų ketvirčiui.

2024 m. pirmąjį ketvirtį vaizdo plokščių siuntos sudarė 8,7 mln. vienetų, t. y. 7,9 proc. mažiau nei 2023 m. ketvirtąjį ketvirtį, kai jų buvo 9,5 mln. vienetų, tačiau 39,2 proc. daugiau nei 2023 m. pirmąjį ketvirtį, ir taip buvo išlaikytas įspūdingas praėjusių metų augimas. Atskiri gamintojai dažniausiai atspindėjo šį modelį, o NVIDIA išlaikė savo dominavimą.

NVIDIA rinkos dalis padidėjo nuo 80 proc. praėjusį ketvirtį iki 88 proc. pirmąjį ketvirtį. Bendrovės siuntos per ketvirtį padidėjo 0,9 proc. ir 45,6 proc. per metus. Tuo tarpu AMD dalis nukrito iki tos pačios, kurioje buvo prieš metus – 12 proc. 2023 m. I ketvirtį, praėjus keliems mėnesiams po įžengimo į stalinių kompiuterių grafikos sektorių su „Arc Alchemist“ vaizdo plokštėmis, „Intel“ pavyko išlaikyti nedidelę 4 proc. rinkos dalį, tačiau nuo to laiko ji sumažėjo iki mažiau nei 1 proc.

Įvairūs technologijų sektoriai per pastaruosius kelerius metus patyrė didelių trikdžių dėl tokių veiksnių kaip pandemija, lustų trūkumas ir karas Ukrainoje. Stalinių kompiuterių vaizdo plokščių gamintojai 2022 m. pasiekė istorines žemumas ir susidūrė su kriptovaliutų bumo sukeltais neramumais, tačiau analitikai prognozuoja, kad artėjant dešimtmečio viduriui visa pramonė vėl pradės augti.

Žvelgiant į ateitį stalinių kompiuterių sektoriuje, NVIDIA, AMD ir „Intel“ planuoja šių metų pabaigoje arba kitų metų pradžioje pristatyti naujas vartotojams skirtas vaizdo plokštes. Nors tikslios išleidimo datos dar neaiškios, NVIDIA ruošiasi išleisti entuziastų klasės RTX 50 serijos „Blackwell“ seriją, AMD ketina pristatyti vidutinės klasės RDNA4 gaminius, o „Intel“ debiutuos su antrosios kartos „Arc Battlemage“ architektūra.