„Ubisoft“ nori, kad „Steam“ neberodytų žaidėjų skaičiaus žaidimuose

Daugelis žaidėjų labai vertina „Steam“ ne tik dėl to, kad tai gana nebrangus ir paprastas būdas pirkti ir tvarkyti žaidimus, bet ir dėl to, kad per tokias priemones kaip „SteamDB“ pateikiama statistinė informacija apie žaidėjų skaičių ir žaidimo laiką, o tai yra puikus būdas žaidėjams sužinoti, kaip bendruomenė dalyvauja žaidimuose prieš juos perkant. Tačiau, kaip teigiama „FandomPulse Substate“ paskelbtame pranešime, „Ubisoft“ nepatenkinta „Valve“ žaidėjų statistika.

„Substack“ pranešime cituojami „Ubisoft“ informatoriai, kurie teigia, kad žaidimų kūrėjas ir „kitos bendrovės“ nori, kad „Valve“ išjungtų arba apribotų API, naudojamas tokiose priemonėse kaip „SteamDB“ ir „Steam Charts“, kaip tiesioginį atsaką į nuviliančius „Star Wars Outlaws“ rezultatus. Šios naujienos taip pat pasirodė prieš 2025 m. pradžioje pasirodysiančio „Assassin’s Creed Shadows“ išleidimą, kuris jau sukėlė nemažai priekaištų iš žaidėjų. Teiginiuose taip pat minima, kad „Ubisoft“ siekia kontroliuoti savo žaidimų pasakojimą ir galimai pateikti rožinį įvaizdį investuotojams. Jei „Ubisoft“ pasiektų savo, žaidimų pramonė prarastų dar daugiau skaidrumo, nes tokias priemones kaip „SteamDB“ žaidimų žurnalistai dažnai naudoja vertindami žaidimų populiarumą ir komercinę sėkmę.