„Ubisoft“ tiki, kad srautinė transliacija su žaidimais padarys tai, ką „Netflix“ padarė su filmais ir televizija

Siekdama nuraminti Jungtinės Karalystės Konkurencijos ir rinkų instituciją (CMA), kuri užblokavo „Activision Blizzard“ įsigijimą dėl nuogąstavimų, kad tai gali pakeisti debesų kompiuterijos žaidimų pramonę, „Microsoft“ pareiškė, kad perduos „Ubisoft“ visų dabartinių ir naujų „Activision Blizzard“ kompiuterių ir konsolių žaidimų, išleistų per ateinančius 15 metų, transliavimo debesyje teises.

Kalbėdamas apie susitarimą su „Financial Times“, „Ubisoft“ generalinis direktorius Yves Guillemot sakė: „Kai „Netflix“ pirmą kartą pasakė, kad ketina užsiimti srautiniu duomenų perdavimu, jų akcijos labai krito ir jie buvo plačiai kritikuojami. Šiandien matome, kuo jie tapo“, – pridūrė jis. „Taip pat bus ir su vaizdo žaidimais, bet tam prireiks laiko. Tačiau kai tai prasidės, tai įvyks labai greitai“.

Žaidimų transliacijų rinka tikrai nepriartėjo prie tokio griaunamojo poveikio kaip „Netflix“. Didžiausia šios pramonės šakos auka buvo „Google Stadia“, kuri buvo uždaryta praėjusiais metais, kai nepateisino „Google“ lūkesčių.

Prognozuojama, kad 2023 m. iš žaidimų, pavyzdžiui, „Xbox Game Pass Ultimate“ ir „PlayStation Plus Premium“, bus gauta 3,2 mlrd. dolerių, arba 2 proc. visų vartotojų išlaidų. Kai kurie analitikai mano, kad per ateinančius penkerius metus šis skaičius bent padvigubės, tačiau Guillemot mano, kad ši pramonė bus dar didesnė nei prognozuojama. Vadovas sakė, kad „Ubisoft“ mano, jog per ateinančius penkerius ar dešimt metų „daug“ žaidimų bus ir transliuojami, ir gaminami debesyje. „Būtent tai ir pastūmėjo mus tęsti [Microsoft] sandorį“.

Guillemot pridūrė, kad per ateinančius 15 metų „Ubisoft“ įsigytos „Activision“ žaidimų, tokių kaip „Call of Duty“, transliavimo teisės kartu su vis galingesniais mobiliaisiais žaidimų įrenginiais, tokiais kaip „iPhone 15 Pro“, padės įsitvirtinti ne JAV ir ne Europoje, kur konsolės ir asmeniniai kompiuteriai nėra tokie paplitę. Kaip pavyzdį šalių, kurios peršoka prie naujų technologijų ir praleidžia senesnes sistemas, jis nurodė mobiliųjų mokėjimų diegimą Afrikoje. „Todėl manome, kad [šie regionai] greičiau nei kiti pereis prie srautinio duomenų perdavimo ir debesijos“.

Praėjusį penktadienį CMA pareiškė, kad „Microsoft“ parduodant debesijos transliacijos teises „Ubisoft“ iš esmės išsprendžiamas ankstesnis priežiūros institucijos susirūpinimas ir atveriamas kelias sandorio patvirtinimui.