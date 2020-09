Užuomina apie RX 6000 seriją rasta „Fortnite“ žaidime

AMD remiama žaidimų transliuotoja, „MissGinaDarling“, rado užslėptą žinutę „Fortnite“ žaidimo naujame žemėlapyje. Norint rasti užslėptą žinutę reikėjo atlikti keletą žingsnių, o viename iš jų reikėjo įvesti kodą „6000“. Tada pasirodė sekanti žinutė: „Something big is coming to the AMD Battle Arena!“ (liet. kažkas labai įspūdingo greitai atkeliaus į „AMD Kovos Areną!“).

Nesunku suprasti, kad tai užuominos apie RX 6000 vaizdo plokščių seriją. Galingiausia iš AMD naujų vaizdo plokščių bus su dideliu „Navi“ lustu. Apie šią vaizdo plokštę girdime jau labai seniai, bet labai daug ko apie ją nežinome, tad lieka tik laukti.

Kiek dabar žinoma, AMD naujos kartos vaizdo plokštes turėtų išleisti lapkričio mėnesį. Taip pat galime sulaukti ir anonso anksčiau. AMD ta tema kol kas nieko nėra pranešusi.