Vaizdo plokščių kainos krenta toliau ir kai kur jau yra mažesnės nei rekomenduojamos

„Tom’s Hardware“ atlikta vaizdo plokščių rinkos analizė rodo, kad vis daugiau modelių siūlomi net mažesne nei rekomenduojama kaina. Kai kurios plokštės, daugiausia NVIDIA aukštesnės vidutinės klasės segmento, vis dar priešinasi spaudimui, tačiau naudotų grafikos kortų rinkoje kainos yra dar žemesnes.

Per dvi savaites mažmeninės vaizdo plokščių kainos sumažėjo tik 2 %. Taip yra daugiausia dėl to, kad dauguma „AMD Radeon RX 6000“ serijos vaizdo plokščių jau ir taip pardavinėjamos už rekomenduojamą kainą. Kainos galės mažėti toliau tik tuo atveju jei AMD arba NVIDIA nuspręs sumažinti rekomenduojamas kainas.

Naudota rinka nelaukia kainų mažinimo, žmonės jau parduoda savo vaizdo plokštės už rekomenduojamą kainą ar net žemiau to. Vidutiniškai per 2 savaites kaina „eBay“ kainos sumažėjo 10 %, tai yra vidurkis, o mažiausios kainos yra dar patrauklesnės. Į „Tom’s Hardware“ palyginimą taip pat įtraukta „Buy it Now“ galimybė, kurioje nurodyta mažiausia „eBay“ prieinama kaina, už kurią nereikia siūlyti kainos. Šios kainos yra net mažesnės už vidutinę kainą, nurodytą kituose stulpeliuose.