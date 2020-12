Vaizdo plokščių tiekimą stipriai riboja GDDR6 atminties trūkumas

Jau girdėjome daug priežasčių dėl ko yra vaizdo plokščių trūkumas, o tai lemia labai dideles jų kainas. Prancūzų tinklapis, „Cowcotland“ artimai bendraujantis su NVIDIA ir AMD partneriais gavo informacijos, kad rinkoje taip pat trūksta GDDR6 atminties. Nors seniau sakyta, kad taip pat trūksta GDDR6X atminties, bet šios atminties tiekimas yra geresnės būklės lyginant su GDDR6 atmintimi. NVIDIA taip pat yra sakiusi, kad trūksta substratų reikalingų vaizdo plokščių gamyboje, o taip kitų komponentų.

„Cowcotland“ šaltiniai sako, kad situacija su GDDR6 atmintimi pagerės iki vasario mėnesio, tad iki tol gero vaizdo plokščių tikimo nereikėtų tikėtis. Tai tuo pačiu lemia, kad AMD ir NVIDIA kiek atideda naujų modelių išleidimą, nes paprasčiausiai negali jų gaminti pilnu pajėgumu.

According to our sources, it will take weeks for the situation to return to normal, which means that the availability of all models will not improve until February, even by blocking the release of some models (such as the 6900XT Custom) […]

— Aurélien LAGNY, Cowcotland