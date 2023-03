„Valve“ atskleidė „Counter Strike 2“, žaidimas bus išleidžiamas šią vasarą

Oficialu, „Counter Strike 2“ žaidimas pasirodys šią vasarą. „Valve“ patvirtino, kad „Counter Strike 2“ bus naudojamas naujas bendrovės žaidimo variklis „Source 2“ ir kad žaidime bus iš esmės pakeistos visos sistemos.

„Valve“ į naująjį „Counter Strike“ žaidimą perkels kiekvieną turinio dalį ir „Counter Strike 2“ pasižymės patobulintu vaizdu, nauja žaidimo sistema „beyond tick rate“ ir reaguojančiais dūmais. Kai kurie „Counter Strike“ žaidėjai galės žaisti „Counter Strike 2“ jau dabar kaip riboto testavimo dalį. CS:GO žaidėjai apsidžiaugs sužinoję, kad visi jų daiktai bus perkelti į „Counter Strike 2“ ir kad „Counter Strike 2“ bus nemokamas atnaujinimas visiems CS:GO turėtojams.

Counter-Strike 2 is the largest technical leap forward in Counter-Strike’s history, ensuring new features and updates for years to come.

All of the game’s new features will be revealed when it officially launches this summer, but the road to Counter-Strike 2 will begin later today with a Limited Test for select CS:GO players. During this testing period, we’ll be evaluating a subset of features to shake out any issues before the worldwide release.

Counter-Strike 2 arrives this summer as a free upgrade to CS:GO. So build your loadout, hone your skills, and prepare yourself for what’s next!

Learn more about some of the features of the CS2 Limited Test here https://counter-strike.net/cs2