„Valve“ reikės sumokėti 4 mln. USD „Corsair“ dėl „Steam“ valdiklio patento pažeidimo

Vėl nemalonumai „Valve“, kurie yra geriausiai žinomi dėl savo „Steam“ platformos. „Valve“ kompanijai reikės sumokėti 4 mln. kompensaciją „Corsair“, nes buvo pažeistas „Steam“ valdiklio patentas.

Dar 2014 metais „Valve“ gavo perspėjimą, kad jų „Steam“ valdiklis pažeidžia patentą, susijusį su galinės valdiklio dalies paviršiais. „Valve“ nusprendė nepaisyti perspėjimo ir pagamino 1,6 mln. valdiklių, o jų gamyba buvo nutraukta 2019 metais. Kadangi buvo pažeistas patentas teismas „Valve“ kompanijai liepė sumokėti 4 mln. USD kompensaciją „Corsair“.

„Corsair“ pareiškimas:

Corsair a leading global provider and innovator of high-performance gear for gamers and content creators and its subsidiaries Scuf Gaming and Ironburg Inventions Ltd., announce that on February 1, 2021 in the patent infringement case, Ironburg Inventions Ltd. v. Valve Corp, US District Court for the Western District of Washington in Seattle the jury unanimously found that Valve Corp infringed Ironburg’s 8,641,525 controller patent and awarded Ironburg over $4 million. In addition, the jury unanimously found willful infringement by Valve Corp. The jury verdict of willful infringement is the first step to a potential award of enhanced damages up to the statutory limit of treble damages.