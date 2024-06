Visiška automobilių elektrifikacija per ateinančius 30 m. pareikalaus daug didesnių vario gavybos apimčių

Varis yra labai svarbus ateities elektromobilių technologijai, o vien perdirbimo greičiausiai nepakaks automobilių pramonės poreikiams patenkinti. Remiantis neseniai Tarptautinio energetikos forumo (IEF) paskelbtu dokumentu, žmonija netrukus gali susidurti su didele pasiūlos problema, jei nerasime būdo, kaip patenkinti didėjančią metalo paklausą arba iš esmės pakeisti elektrifikavimo pastangas.

IEF teigė, kad varis vaidina labai svarbų vaidmenį žmonijos ateityje, nes jis yra gyvybiškai svarbus elektros energijai gaminti, tiekti ir saugoti. Elektrifikacija lems ateitį, o jos tempą lems vario prieinamumas ir paklausa, atsižvelgiant į dabartinę klimato politiką. Ankstesniuose tyrimuose buvo išreikštas susirūpinimas dėl vario pasiūlos ir „tarsi visuotinai priimta prielaida“, kad „kažkokiu būdu“ bus galima gauti daugiau vario, kad būtų galima tinkamai skatinti ekologišką perėjimą.

IEF dokumente prognozuojama vario pasiūla ir paklausa nuo 2018 iki 2050 m., juos abu pateikiant istoriniame vario kasyklų gamybos kontekste. Organizacijos teigimu, per ateinančius 30 metų pasaulyje reikės iškasti 115 proc. daugiau vario vien tam, kad būtų patenkintos dabartinės „įprastos verslo tendencijos“, o norint elektrifikuoti pasaulinį transporto priemonių parką reikės 55 proc. daugiau vario kasyklų.

IEF teigė, kad ilgainiui reikia skatinti vario žvalgybą ir kasyklų plėtrą, o JAV ir ES turi stengtis plėsti „atsakingą“ kasybą savo žemynuose. Norint ištirti giliau po žeme esančius vario telkinius, reikalingos pažangios technologijos, o šiems tyrimams turi būti skirti „didžiuliai plotai“. Taip pat reikėtų apsvarstyti kasybos vandenyne galimybę.

Alternatyvus sprendimas didesniems ir intensyvesniems kasybos darbams galėtų būti dalinė elektrifikacija hibridinių automobilių rinkoje. IEF duomenimis, hibridinių transporto priemonių gamybai reikia tik šiek tiek daugiau vario (29 kg), palyginti su vidaus degimo varikliu varomomis transporto priemonėmis (24 kg), o baterijomis varomų elektromobilių gamybai reikia 60 kg.

Ataskaitoje teigiama, kad visiškai perėjus prie hibridinių transporto priemonių gamybos, pasaulinė vario paklausa padidėtų tik „nežymiai“, be to, nereikėtų reikšmingai tobulinti elektros energijos paskirstymo tinklų. Be to, hibridinės transporto priemonės galėtų turėti beveik tokį patį teigiamą poveikį šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimui ir didžiųjų miestų taršos lygiui kaip ir visiškas elektrifikavimas. IEF teigimu, tai nėra tobulas sprendimas, tačiau, atsižvelgiant į išteklių prieinamumą ir kasybos perspektyvas, jis galėtų būti daug realesnis.