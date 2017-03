„Vulkan“ daugiau nei vieną vaizdo plokštę leis naudoti ir su „Windows 7“

Praėjusią savaitę buvo pasirodę naujienų, kur skelbiama, kad daugiau nei vieną vaizdo plokštę „Vulkan“ sugebės išnaudoti tik „Windows 10“ aplinkoje. Tampa aišku, kad tai buvo klaidinanti informacija, kurią paneigė „Vulkan“ kūrėjai „Knronos Group“.

Daugiau nei vieną vaizdo plokštę naudojantys „Vulkan“ API galės išnaudoti ne tik „Windows 10“ operacinėje sistemoje, bet ir su „Windows 7“, „Windows 8.1“ ar „Linux“.

Pilnas „Khronos Group“ paaiškinimas:

Some of the Khronos GDC presentations mentioned that for Vulkan multi-GPU functionality, Windows Display Driver Model (WDDM) must be in Linked Display Adapter (LDA) mode. That was not a very clear statement that has caused some confusion. And so it is worth clarifying that: