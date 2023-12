„X“ generalinė direktorė bando raminti reklamuotojus, po to kai Elon‘as Musk‘as pasiūlė jiems užsikrušti

Kalbėdamas su Andrew Ross‘u Sorkin‘u „The New York Times Dealbook Summit“, Musk‘as buvo paklaustas apie reklamuotojų pasitraukimą, kurį paskatino pranešimas, rodantis, kaip kai kurios reklamos pasirodė šalia pronacistinio turinio „X“. Vėliau E. Musk‘as atsiprašė už savo žinutę ir pavadino ją „galbūt vienu kvailiausių, jei ne pačiu kvailiausiu dalyku, kurį kada nors padariau platformoje“.

IBM pirmoji sustabdė savo reklamą „X“ platformoje, greitai po jos sekė „Apple“, „Walt Disney“, „Comcast“, „Warner Bros“ ir kt. Musk‘as sakė Sorkin‘ui, kad jų pasitraukimas „nužudys bendrovę, ir visas pasaulis sužinos, kad reklamuotojai nužudė bendrovę“.

Tai gali skambėti taip, tarsi Musk‘as norėtų, kad reklamuotojai sugrįžtų, tačiau Sorkin‘o paklaustas, ar taip ir yra, milijardierius atsakė: „Nenoriu, kad jie reklamuotųsi“.

„Jei kas nors bandys šantažuoti reklama, šantažuoti mane pinigais, eikite užsikruškite“ (Go. F**k. Yourself.), – pridūrė E. Muskas. „Eikite. Užsikruškite (Go. F**k. Yourself.) Ar tai aišku, tikiuosi, kad taip“. Atrodė, kad Musk‘as išskyrė „Disney“ vadovą Bob‘ą Iger‘į, pareikšdamas: „Ei, Bobai, jei esi auditorijoje, štai kaip aš jaučiuosi“.

Birželio mėn. buvo pranešta, kad „Twitter“ („X“) reklamos pardavimai sumažėjo 59 %, greičiausiai dėl didėjančio neapykantos kalbos ir pornografijos kiekio platformoje. Liepą E. Musk‘as sakė, kad „X“ „vis dar turi neigiamą pinigų srautą“ dėl reklamuotojų praradimo „ir [didelės] skolos apkrovos“.

„X“ generalinė direktorė Linda Yaccarino paskelbė pareiškimą ir pavadino Musk‘o pasisakymus „atviru interviu“. Ji sakė, kad jis pateikė atsiprašymą, paaiškinimą ir aiškų požiūrį į bendrovės poziciją, ir pridūrė, kad „X“ sudaro sąlygas informacinei nepriklausomybei, kuri kai kuriems žmonėms yra nepatogi. Esame platforma, kuri leidžia žmonėms patiems priimti sprendimus“.