„Xiaomi“ atskleidė X5 telefonų seriją

„Poco X“ serija paprastai turi dideliu atnaujinimo dažniu pasižymintį ekraną, didelį, greitai įkraunamą akumuliatorių ir ekonomišką mikroschemų rinkinį (flagmanų našumą paliekant „F“ serijos telefonams). „X5“ serija atitinka visus šiuos reikalavimus ir, nors kamera retai būna dėmesio centre, naujajame „Pro“ modelyje puikuojasi 108 MP jutiklis.

„Xiaomi Poco X5 Pro“ yra tiesioginis X4 Pro įpėdinis. Korpusas buvo paplonintas iki 7,9 mm storio, todėl dabar jis yra ploniausias „Poco X“ serijos telefonas. Pagrindinis šios kartos atnaujinimas yra „Snapdragon 778G“ – 6 nm sisteminis lustas (TSMC) su flagmanų klasės „Adreno 642L“ grafika. Naujasis mikroschemų rinkinys yra gerokai spartesnis visose srityse, palyginti su „Snapdragon 695“, kuris buvo „X4 Pro“ telefone.

„Poco X5 Pro“ dar gauna dvigubai didesnę bazinę atmintį – 128 GB, tačiau paliktas bazinis 6 GB RAM kiekis. Yra 8/256 GB variantas, jei jums reikia daugiau atminties. (abiem atvejais tai yra LPDDR4X RAM ir UFS 2.2 saugykla). Telefone iškart turi „Android 12“ su „Poco“ skirta „MIUI 14“.

Ekranas yra dar vienas atnaujinimas. Tai vis dar 6,67 colių AMOLED panelė su 1 080 x 2 400 pikselių skiriamąja geba, 120 Hz atnaujinimo dažniu ir 240 Hz lietimo sekimo dažniu. Tačiau dabar ekranas atvaizduoja 10 bitų spalvas, 100 % apimdamas DCI-P3 spalvų erdvę. Be to, ekranas yra ryškesnis – maksimalus jo ryškumas siekia 900 nitų (nuo 700 nitų). Ryškumo lygi reguliuoja aukšto dažnio 1920 Hz PWM sistema. Apsaugą vis dar užtikrina „Gorilla Glass 5“ stiklas.

Kamerų sistema, kalbant apie fotoaparatus, yra tokia pati. Tai reiškia, kad pagrindiniame modulyje yra 108 MP 1/1,52″ jutiklis, prie kurio prisijungia 8 MP itin plataus kampo modulis (120°) ir 2 MP makro kamera, taip pat 16 MP kamera priekyje.

Tai nereiškia, kad kamera nėra patobulinta – „Snapdragon 778G“ suteikia spartesnį ISP (2 gigapikselių per sekundę) ir galingesnį NPU (12 TOPS). Akivaizdžiausias patobulinimas – galimybė įrašyti 4K vaizdo įrašus. Be to, naudojimasis kamera taip pat spartesnis, pavyzdžiui, fotografuoti galima 69 % greičiau, naktinis režimas pagreitintas 38 %.

Naujasis mikroschemų rinkinys taip pat suteikia galimybę sparčiau naudotis vietiniu ryšiu su Wi-Fi 6 ir Bluetooth 5.2. Be to, yra 3,5 mm ausinių lizdas, infraraudonųjų spindulių siųstuvas ir (bent jau kai kuriuose regionuose) NFC. Telefoną maitina 5000 mAH baterija, kurią galima įkrauti 67 W galia.

„Xiaomi Poco X5“ išlaiko „X4 Pro“ lustų rinkinį „Snapdragon 695“, tačiau turi dvigubai didesnę bazinę 128 GB atmintį. Kaip ir naujasis „X5 Pro“, jis taip pat turi 8/256 GB versiją ir dar gauna microSD lizdą, kuriame galima įdėti dar iki 1 TB (atkreipkite dėmesį, kad šis telefonas turi hibridinį kortelių lizdą). „Poco X5“ turi senesnę „Poco“ programinę įrangą su MIUI 13.

Ekranas yra 6,67″ dydžio, jo raiška FHD+, o atnaujinimo dažnis – 120 Hz, kaip ir „Pro“. Tačiau tai yra 8 bitų panelė ir ją apsaugoti naudojamas senesnis „Gorilla Glass 3“ stiklas. Nepaisant to, maksimalus ryškumas yra didesnis ir siekia 1200 nitų.

„Poco X4“ turi 48 MP pagrindinę kamerą (dėl mikroschemų rinkinio apribotą iki 1080p vaizdo įrašymo), 8 MP itin plačią (118°) ir 2 MP makro kamerą, taip pat 13 MP asmenukių kamerą priekyje. Baterija yra tokios pat talpos, 5000 mAh, nors įkrovimo greitis sumažėjo iki 33 W. Dėžutėje gausite 33 W įkroviklį, kuris gali telefoną įkrauti 0-100 % per 68 minutes.

„Poco X5″ su 6/128 GB atminties bus galima įsigyti už 250 USD / 250 EUR, 8/256 GB modelis kainuoja 300 USD / 300 EUR. „Poco X5 Pro“ kaina prasideda nuo 300 USD / 300 € už bazinį 6/128 GB modelį ir padidėja iki 350 USD / 350 € už 8/256 GB versiją.