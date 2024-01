„Xiaomi“ pristatė naujausią išmaniųjų telefonų seriją „Redmi Note 13“: pirmi įspūdžiai pateisino lūkesčius

„Xiaomi“ prekės ženklas su kiekvienais metais vis labiau įtvirtina savo pozicijas mobiliųjų telefonų rinkoje. Aukščiausios kokybės technika už prieinamą kainą – tuo pasižymi šio plataus profilio elektronikos gamintojo pristatomi produktai. Ne išimtis ir naujausia mobiliųjų telefonų serija „Redmi Note 13“.

Šioje serijoje net 5 prietaisai: du profesionalios linijos (Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G) ir trys standartinės (Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 5G ir Redmi Note 13).

Šie produktai pasižymi vienais iš galingiausių procesorių, šiuo metu esančių rinkoje. Kartu su ilgai veikiančiomis 5000 mAh baterijomis, užtikrinančiomis sklandų veikimą visai dienai, gamintojas garantuoja ir neįtikėtinai greitą įkrovimą – išmaniausiame modelyje vos per 19 minučių.

„Su naująja, jau tryliktąja serija, „Xiaomi“ dar labiau sumažino skirtumą išmaniųjų telefonų segmente tarp vidutinės ir aukščiausios klasių. Tai labai aiškiai galima pastebėti vertinant pristatytos serijos specifikacijas“, – pastebi „Xiaomi“ mažmeninės prekybos Baltijos šalyse vadovas Tomas Valantinas.

„Redmi Note 13“ profesionalios linijos įrenginiai turi ypač aukštos raiškos 200 MP pagrindinę kamerą ir optinį nuotraukų stabilizatorių, padėsiantį kadrus įamžinti iki mažiausių detalių. Šalia to, pažengusios kamerų sistemos kartu su itin dideliu sensoriumi leidžia užtikrinti aukščiausią nuotraukų kokybę net ir mažai apšviestoje aplinkoje. Visi pristatyti gamintojo įrenginiai atkeliauja kartu su dirbtinio intelekto galimybėmis, kurios užtikrins dar geresnę nuotraukų kokybę.

„Xiaomi“ atstovų teigimu, išmaniųjų telefonų ekranas yra viena iš gamintojo pasididžiavimo sričių. Profesionalios linijos modeliai, „Redmi Note 13 Pro+ 5G“ ir „Redmi Note 13 Pro 5G“, pristatomi su 1.5K AMOLED ekranu, kurio didžiausias ryškumas yra net 1800 nitų. Standartiniai modeliai, „Redmi Note 13 Pro“, „Redmi Note 13 5G“ ir „Redmi Note 13“, atkeliauja su ryškiu FHD+ AMOLED ekranu, žadančiu įtraukiančią vaizdinę patirtį.

„Naujausioje išmaniųjų telefonų serijoje taip pat pasirūpinta, kad vartotojai turėtų sklandų ekrano veikimą. Tai užtikrina kiekviename modelyje palaikomas 120 Hz „AdaptiveSync“ atnaujinimo dažnis. Kartu su kitomis gamintojo pristatytomis technologijomis, galiu drąsiai sakyti, kad maloni žiūrėjimo patirtis – garantuota“, – sako T. Valantinas.

„Ši serija ne tik patraukia savo estetika, bet ir užtikrina patvarumą bei eleganciją, tuo pačiu sustiprinus apsaugą nuo atsitiktinių kritimų ir įbrėžimų. „Redmi Note 13 Pro+ 5G“ taip pat pelnęs IP68 atsparumo dulkėms ir vandeniui sertifikatą, o tai dar vienas įrodymas, kokią kokybę vartotojai gali įsigyti už tikrai patrauklią kainą“, – priduria įmonės atstovas.

Naujieną jau spėjo išbandyti ir keli socialinių tinklų turinio kūrėjai. Artūras Traška mini greitą procesorių ir labai greitą bei sklandų programėlių darbą.

„Smagi ir nuotraukų redagavimo funkcija, kur gali, pavyzdžiui, priduoti plaukams purumo, jeigu nėra „gerų plaukų diena“. Arba pasididinti lūpas, čia gal jau merginoms labiau aktualu, bet vis tiek smagu. O dėl baterijos pakrovimo ir išlaikymo nesu per daug nustebęs, kadangi esu turėjęs šio gamintojo telefonus prieš tai ir žinau, kad jie turi geriausius pakrovimo greičius“, – sako žinomas video turinio kūrėjas. Tačiau nuomonės formuotoją Deimantę Pajadaitę telefono baterija nustebino.

„Atrodo nespėju pasidaryti kavos, o telefonas jau pasikrovęs, o man telefono krovimo greitis yra labai didelis privalumas. Taip pat atkreipiau dėmesį, kad telefono baterija naktį nenukrenta nė per vieną procentą, niekur nesu mačiusi tokios pajėgios baterijos. Taip pat kas man labai svarbu, tai telefono korpusas. Šis modelis itin plonas ir malonus laikyti rankoje, dėl to net nesinori nešioti su dėklu“, – priduria D. Pajadaitė.

Tinklaraščio „Mamos virtuvės paslaptys“ autorė Valda Sabaitienė taip pat pažymi, jog „Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G“ yra be galo patogus laikyti rankoje – nei per mažas, nei per didelis.

„Ir labai svarbu, kad norint panaudoti įvairias funkcijas, pavyzdžiui, „Screenshot“ ar „Cutout“, nereikia jų ilgai ir nuobodžiai ieškoti – jos pateiktos matomai ir aiškiai. Toks yra ir visas telefono valdymas – nekeliantis papildomų klausimų ir intuityvus, kas labai svarbu, kai vienu metu dažnai darai ne vieną darbą ir galvoje skrieja milijonas kitų minčių“, – įspūdžiais dalijasi moteris.

Naujosios serijos pristatymo proga elektronikos gamintojas perkantiems „Redmi Note 13 Pro+ 5G“ dovanoja televizorių „Xiaomi UHD LED TV A Pro (32“)“.