„YouTube“ kova su reklamų blokuotojais tęsiasi, dabar taikinyje trečiųjų šalių programos

Praėjusių metų spalio mėn. „YouTube“ pradėjo visapusišką kovą su reklamos blokatoriais, po to, kai birželio mėn. buvo pradėtas nedidelio masto eksperimentas. Dabar, praėjus daugeliui mėnesių, kovos veiksmai plečiami.

„YouTube“ paskelbė, kad pradės taikyti savo kovos su reklamos blokatoriais politiką trečiųjų šalių programėlėms, kurios pažeidžia „YouTube“ paslaugų teikimo sąlygas. Šį kartą „YouTube“ konkrečiai nurodo „reklamų blokavimo programas“, nors gali būti, kad taikiniu gali tapti ir trečiųjų šalių grotuvai su integruotu reklamų blokavimu.

Kalbant apie reklamų blokavimo programėles, tokios kaip „AdGuard“ leidžia atidaryti „YouTube“ per reklamų blokavimo programėlę, kurioje galite matyti vaizdo įrašus be trukdymų. To padaryti nebebus galima. Jei bandysite pasinaudoti šia apeinama priemone, pamatysite klaidą „Toliau nurodytas turinys šioje programoje neprieinamas“.

„YouTube“ pabrėžia, kad jos sąlygose neleidžiama trečiųjų šalių programėlėms išjungti reklamų, „nes tai neleidžia kūrėjui gauti atlygio už žiūrimumą, o „YouTube“ reklamos padeda remti kūrėjus ir leidžia milijardams žmonių visame pasaulyje naudotis transliacijos paslauga“.