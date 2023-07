„Youtube Premium“ prenumeratos kaina pakilo 17 %

„YouTube“ patyliukais padidino „Premium“ prenumeratos paslaugos kainą 2 doleriais tiems, kurie moka kas mėnesį. Dabar už paslaugą abonentai mokės 13,99 JAV dolerio per mėnesį, t. y. beveik 17 proc. daugiau, palyginti su ankstesne 11,99 JAV dolerio mėnesio kaina. „YouTube Premium“ suteikia galimybę naudotis „YouTube“ be reklamos, taip pat leidžia prenumeratoriams atkurti klipus fone ir atsisiųsti vaizdo įrašus į mobilųjį telefoną, kad juos būtų galima žiūrėti neprisijungus prie interneto. „Premium“ narystė apima prieigą prie „YouTube Music“ – „Google“ muzikos transliavimo paslaugos. Be to, „YouTube“ padidino atskirą „YouTube Music“ kainą (jei neturite „Premium“) nuo 9,99 iki 10,99 JAV dolerių per mėnesį.

Kol kas neaišku, ar naujoji kainodara bus taikoma esamiems prenumeratoriams. Kai kurie praneša, kad jų „Premium“ narystės kaina vis dar nurodyta 11,99 JAV dolerio per mėnesį, tačiau bet kokiu atveju tiesiog per anksti tai tiksliai žinoti. Jei pasiseks, seniems prenumeratoriams bent kol kas bus palikti galioti senieji įkainiai.

Reikėtų paminėti, kad praėjusių metų pabaigoje „YouTube“ padidino „Premium“ šeimos plano kainą 5 doleriais, todėl mėnesio kaina pasiekė 22,99 dolerio. Kovo mėn. bendrovė prie „YouTube TV“ kainos pridėjo 8 JAV dolerius per mėnesį, todėl dabar ši paslauga kainuoja 73 JAV dolerius per mėnesį.