„Zen 4 Dense“ architektūra pasirodys 2023 metais

„Moore’s Law is Dead“ praneša, kad AMD kuria naują „Zen 4 Dense“ architektūrą, kuri sutrumpintai yra tiesiog „Zen 4D“. Ši nauja „Zen 4D“ architektūra bus įprastos „Zen 4“ architektūros atšaka su perdaryta spartinančiąja atmintimi, o tiksliau, jos kiekis bus sumažintas. Kol kas nėra visiškai aišku, kiek stipriai bus sumažintas spartinančiosios atminties kiekis, bet tai leis vienoje čipelėje sutalpinti net 16 branduolių. „Zen 4“ atveju vienoje čipelėje yra 8 branduoliai. Naujai architektūrai naudojant „Zen 4“ branduolį kaip pagrindą, AMD sutaupo daug darbo ir tobulinimo proceso. Dar lieka neaišku, ar naujasis „Zen 4D“ branduolys palaikys SMT technologiją, nes „Intel“ mažieji branduoliai to nepalaiko.

„Zen 4D“ turėtų debiutuoti 2023 metų antrame ketvirtyje ir iš 16 branduolių aštuonių čipelių turėtų gautis 128 branduolių EPYC procesorius. Šie procesoriai turės „Bergamo“ kodinį pavadinimą.

„Moore’s Law is Dead“ taip pat užsiminė apie „Zen 5“ architektūrą. Prognozuojama, kad „Zen 5“ branduolys bus labai įspūdingas, nes pasiūlys net 20-40 % didesnę spartą per taktą lyginant su „Zen 4“. Be to, šie procesoriai turės hibridinį dizainą su 8 dideliais („Zen 5“) ir 16 mažų branduolių („Zen 4D“). Šių hibridinių procesorių išleidimo tikimasi 2023 metų pabaigoje.

Daugiau informacijos „Moore’s Law is Dead“ video.