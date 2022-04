„Zen 4“ procesoriai yra orientuoti į DDR5 atminties spartinimą

„Zen 4“ procesoriai staliniams kompiuteriams turi „Raphael“ kodinį pavadinimą, o jų išleidimo laukiama antroje 2022 metų pusėje. Viena iš naujovių su „Zen 4“ bus DDR5 atminties palaikymas. Tai nebus pirmieji AMD procesoriai palaikantys DDR5 atmintį, nes nešiojamiems kompiuteriams skirti „Rembrandt“ procesoriai ją palaiko. AMD nusprendė, kad „Zen 4“ procesoriai turės tik DDR5 atminties palaikymą, o atgalinio suderinamumo su DDR4 atmintimi nebus. Priminsime, kad „Intel“ savo „Alder Lake“ procesoriams suteikė tiek DDR4, tiek DDR5 atminties palaikymą.

AMD teigia, kad „Raphael“ („Zen 4“) procesoriai tikrai visus nustebins su atminties spartinimo potencialu. Daugelis net negalvoja, kad galima pasiekti tokį aukštą atminties dažnį, koks bus įmanomas su „Zen 4“. Kaip ten bus iš tikrųjų pamatysime, kai šie procesoriai bus realiai išleisti.

Our first DDR5 platform for gaming is our Raphael platform and one of the awesome things about Raphael is that we are really gonna try to make a big splash with overclocking and I’ll just kinda leave it there but speeds that you maybe thought couldn’t be possible, may be possible with this overclocking spec.

— Joseph Tao, Memory Enabling Manager at AMD