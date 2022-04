„Witcher 3“ sekančios kartos atnaujinimo išleidimas vėl atidedamas

Atnaujinta „Witcher 3“ versija, kuri skirta sekančios kartos konsolėms ir galingesniems kompiuteriams, turėjo pasirodyti antrame 2022 metų ketvirtyje, bet to tikrai nebus. „CD Projekt Red“ patvirtino, kad „The Witcher 3“ naujos kartos versija buvo atidėta neribotam laikui. „Witcher 3“ naujos kartos versija turėjo gauti naujesnių ir geresnių grafinių efektų (pvz., Ray Tracing), didesnės raiškos tekstūras ir kitus patobulinimus.

„CD Projekt Red“ patvirtino, kad jie perkėlė žaidimo kūrimą atgal į savo studiją. Iki šiol darbą su naujos kartos „The Witcher 3“ versija atliko „Sabre Interactive“, kuri kartu su „CD Projekt Red“ sukūrė „The Witcher 3“ „Switch“ versiją ir žaidimo „PlayStation 4 Pro“ bei „Xbox One X“ versijas. Šio sprendimo priežastis neaiški.

We have decided to have our in-house development team conduct the remaining work on the next-gen version of The Witcher 3: Wild Hunt. We are currently evaluating the scope of work to be done and thus have to postpone Q2 release until further notice.

We’ll update you as soon as we can. Thank you for your understanding.