Ar gali „ASRock X299 Taichi CLX“ ir „Core i9-10940X“ (HEDT) žaidimuose nurungti „Ryzen 7 3700X“? (II dalis)

Intro

Kartu apžvelgdami unikaliomis savybėmis turtingą „ASRock X299 Creator“ pagrindinę plokštę iš pradžių susipažinome su i9-10940X procesoriaus sparta atlikdami įvairias darbines užduotis, pavyzdžiui, modeliavimą. Keturiolika fizinių branduolių turintis „Intel“ HEDT procesorius buvo grubiai trečdaliu spartesnis tiek už senesnį modelį i9-7900X, tiek pirmos kartos „Threadripper 1920X“. Antroje rubrikos apie i9-10940X dalyje šiam procesoriui nebesuteiksime tokių palankių sąlygų. HEDT tipo procesorių bandysime ne visai pagal jo pirminę paskirtį, t.y. tikrinsime jo pajėgumą žaidimuose ir tuo pačiu bandysime išsiaiškinti, ar i9-10940X yra pajėgus nurungti vieną populiariausių „Ryzen 3000“ serijos procesorių, 3700X. Bandymą atliksime su kita „ASRock“ X299 pagrindine plokšte. „Taichi CLX“ yra jau trečiasis LGA 2066 lizdą turintis „Taichi modelis“. „Taichi XE“ pasižymėjo atnaujintu VRM grandinės aušinimu, kadangi daugiabranduoliai „Skylake-X“ ne vieną gamintojo VRM’ą varė iš proto ir XE buvo pirmoji pagrindinė plokštė, gavusi teisingai suprojektuotą VRM aušinimą. Žiūrint į „Glacier Falls“ platformos ypatybes, CLX dabar mažų mažiausiai gaus WiFi 6. Bendras atnaujintoje platformoje padidėjęs (iki 72) PCIe 3.0 linijų skaičius leidžia tikėtis kiek pertvarkyto PCIe lizdų elektrinio režimo, taip pat papildomų prievadų, todėl pasistengsime nuodugniau palyginti pirmtako XE ir CLX turimas savybes. Galimai „ASRock“ ne vien apsiribojo privaloma WiFi 6 integracija, o šiuo tuo daugiau. Visgi apžvalgos epicentru taps i9-10940X sugretinimas su „Ryzen 7 3700X“ ne kur kitur, o žaidimų pasaulyje.