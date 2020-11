„ASRock H470 Steel Legend“: apie Base Frequency Boost ir i7-10700 veikimą H470 platformoje

Intro

Iki šiol esme išbandę tris skirtingų gamintojų („ASRock“, „Gigabyte“ ir MSI) Z490 pagrindines plokštes ir visos jos gamykliškai su „Core i7-10700“ veikė identiškai, priversdamos procesorių dirbti maksimaliai įmanomu (pastoviu) @4,6 GHz dažniu. Reikia sutikti, kad non K tipo procesorius nėra prioritetinis pasirinkimas su Z490 mikroschemų rinkinį turinčia pagrindine plokšte, ypač kai gamintojai buvo pranešę, kad ir H470 motininės plokštės leidžia nepaisyti „Intel“ užbrėžtų galios limitų. Sprendimas buvo paprastas – gamintojai padidinto PL1 fazės, kuri atsakinga už ilgalaikį procesoriaus dažnį, galios limitą iki 125 W ir daugiau. Patys pirmieji dar balandžio mėnesį apie tai prakalbo „ASRock“. Base Frequency Boost (BFB) technologija buvo integruota ne tik į H470, bet ir B460 pagrindines plokštes, o vėliau buvo pridurta, kad BFB atsiras ir pasirinktuose keliuose Z390/B365 modeliuose. Pagal oficialiai pateiktą „ASRock“ informaciją, praplėstas 125 W galios limitas turėjo leisti i7-10700 procesoriaus dažnį pakelti nuo 3,0 GHz iki 3,9 GHz. Tai yra antrasis (po i9-10900) non K „Comet Lake“ procesorius vertinant BFB suteikiamą spartą. Kiek yra tiesos „ASRock“ pateiktose skaidrėse padės išsiaiškinti į BFB palaikomą sąrašą įtrauktą „H470 Steel Legend“ pagrindinė plokštė. 150 eurų nekainuojantis H470 atstovas be BFB technologijos žada ir dar daugiau, kadangi VRM grandinę dengia masyvus radiatorius, o ant montažinės plokštės sugebėjome priskaičiuoti net tris M.2 lizdus.