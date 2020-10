„ASUS ROG Crosshair VIII Hero [WiFi]“: ar DDR4 atmintis „Ryzen“ procesoriui gali būti per greita?

Intro

Visi mus skaitantys ar tiesiog plačiau besidomiantys „Ryzen 3000“ procesorių veikimo ypatumais žino, kad Infinity Fabric (IF) ir atminties valdiklio sinchronizacijos išlaikymas yra siekiamybė, tuo pačiu siekiant kuo aukštesnio IF magistralės, kuria tarpusavyje bendrauja tiek CCX klasteriai, tiek atskiros šerdys, dažnio. Mūsų seniau daryti testavimai parodė, kad aukštesnis IF dažnis toli gražu negarantuoja didesnės spartos visose aplikacijose. Jeigu kalbėsime apie žaidimus, sparta padidėja tik CPU bound žaidimuose, kuriuose spartą riboja ne vaizdo plokštė, o būtent procesorius. Kadangi daugelio „Ryzen 3000“ procesorių IF magistralės lubos atsiremia į 1800-1900 MHz, spartesni nei 3800 MHz DDR4 moduliai „Ryzen“ sistemai kaip ir netenka prasmės. Tačiau kas nutinka, jeigu kažkas ėmė ir įsigijo itin sparčią, >4000 MHz dažniu dirbančią, operatyviąją atmintį? Kaip dėl asinchroninio darbo tarp IF magistralės ir atminties valdiklio keičiasi sparta? Kokios apimties praradimai CPU bound scenarijuose? Tai mums padės išsiaiškinti „ASUS ROG Crosshair VIII Hero [WiFi]“ pagrindinė plokštė, kuriai teks dirbti net su 4400 MHz DDR4 „Patriot“ operatyvios atminties komplektu.