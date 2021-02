„ASUS ROG Strix Z490-I Gaming“ ir i7-10700K su ypač sparčia 4400 MHz DDR4 atmintimi

Intro

Viena iš „ASUS ROG Strix Z490-I Gaming“ pagrindinės plokštės unikalių savybių, žinoma, yra jos mITX dydis. Dar vienas ypatumas – itin sparčios DDR4 atminties palaikymas. Nors ant popieriaus tiek ATX, tiek mITX pagrindinių plokščių maksimalus palaikomas DRAM dažnis atsiremia į 4800 MHz, tradiciškai vieną DIMM lizdą per kanalą siūlančios mITX pagrindinės plokštės turi gerokai mažiau problemų su ultra sparčiais operatyvios atminties moduliais. Įgimtas ROG Strix Z490-I Gaming galimybes patikrinsime su išskirtinių 4400 MHz/CL17 specifikacijų „G.SKILL Ripjaws V“ moduliais. Bandysime išsiaiškinti, ar itin sparti atmintis sugebės padidinti sistemos, kurioje i7-10700K procesorius, spartą. Kartu patikrinsime galios skirtumą tarp i7-10700 ir i7-10700K procesorių, galbūt 65 W non K modeliai dėka pagrindinių plokščių gamintojų panaikintų galios limitų yra taip arti K serijos modelių, kad spartinimą palaikančių procesorių įsigijimas neketinantiems to daryti yra visiškai bereikšmis. Dar viena išskirtinė ASUS mažylės savybė – integruoto garso posistemę ir du M.2 lizdus apjungianti pridėtinė plokštė. Ar toks „sumuštinis“ gali užtikrinti mus tenkinančias temperatūras parodys testavimas.