Dual X’as: „ASRock Z270 Extreme4“ pagrindinė plokštė

Intro

„Gigabyte GA-Z270X-Gaming 7“ ir „Asus ROG Maximus IX Hero“, abi Z270 mikroschemų rinkiniais paremtas pagrindines plokštes, daug kas galėjo pavadinti nežemiškomis ne dėl ilgo unikalių savybių sąrašo, bet gamintojų prašomos sumos. Nesakome, kad šie modeliai nėra verti 250+ € ne dėl to, kad nedrįstame, o dėl to, kad taip nėra, tačiau publika nori ir pažinčių su pigesniais Z270 variantais. Taip jau istoriškai sutapo, kad tam yra „ASRock“, kurios asortimentas tikrai nepasibaigia ~160 eurų kainuojančia Extreme4 pagrindine plokšte. Šis aukštesnysis segmentas yra gana populiarus tarp labiau pasiturinčių žaidėjų, todėl „ASRock Z270 Extreme4“ tikrai turėtų kelti susidomėjimą. Mes patys savo susidomėjimą norime išplėsti iki klausimo, ar tarp 150 € ir 250 € kainuojančių pagrindinių plokščių yra didžiulė praraja, ypač kai rankose laikome „ASRock“ – to gamintojo, kuris paprastai duoda daugiau nei konkurentai, produktą. Kad Extreme4 tam tikrais požiūriais gali prilygti kur kas brangesniems konkurentams parodo jau tai, jog ši pagrindinė plokštė turi du Ultra M.2 lizdus, naujausią „Realtek ALC1220“ garso kodeką, dvigubą BIOS, RGB LED pašvietimą ir daugumai turinčiu patikti išorinį dizainą.