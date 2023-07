„Elgato Wave DX“ yra puikus mikrofonas, bet ne viskas taip paprasta

Intro

Tikrai ne visi paprasti mirtingieji yra girdėję „Elgato“ pavadinimą, tad susipažinkime su šia bendrove. „Elgato“ yra tiekėja audiovizualinių technologijų, skirtų turinio kūrėjams visose vaizdo įrašų dalijimosi platformose, o mums jie išbandyti atsiuntė dinaminį mikrofoną ir papildomų priedų.

„Elgato Wave DX“ yra dinaminis mikrofonas, o gamintojas teigia, kad jis garsą užfiksuos taip pat gerai kaip kondensatorinis mikrofonas, bet be pašalinio triukšmo. Dinaminiai mikrofonai pasižymi tuo, kad geba generuoti garsą,, panašų į radijo transliaciją. Žinoma, su programine įranga galime sužaisti taip, kad dinaminis mikrofonas labiau skambėtų kaip kondensatorinis, ar kaip tik norime. Reikia paminėti, kad „Elgato Wave DX“ mikrofono taip paprastai prie kompiuterio prijungti neišeis, tam reikia „Wave XLR“ priedo ir pačio XLR laido, kurio komplektacijoje nėra. Be to, norint naudoti programinę įrangą „Wave XLR“ priedas yra privalomas. Tad ši apžvalga nors ir bus pagrinde apie „Elgato Wave DX“, bet tuo pačiu pakalbėsime ir apie viską ko reikia norint pradėti naudoti šį mikrofoną.