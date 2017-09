„Fractal Design“ antrasis bandymas: „Celsius S36“ AIO sistema

Intro

„Fractal Design“ neabejotinai tebėra vienas pirmųjų pasirinkimų ieškančiam profesionaliai atrodančio ir tylumu išsiskiriančio korpuso, tačiau paskutiniu metu gerą įspūdį palikę (sub) 100 eurų zonos korpusai iš „In Win“ ir „Be Quiet!“ turėtų padaryti savaiminį spaudimą lyderiaujantiems švedams. Aišku „In Win 30x“ šeimai reikalingos tam tikros išlygos, bet šioje apžvalgoje ne apie jas. Praėjusiais metais įžengusi į AIO sistemų rinką su „Kelvin S“ aušintuvais šiais metais „Fractal Design“ savo pozicijas nusprendė pabandyti sustiprinti. Varį pakeitęs aliuminis ir „Asetek“ vidinis dizainas vietoje „Alphacool“ gali nuskambėti kaip žingsnis atgal, tačiau neskubėkime teisti „Celsius S“ prieš tai jo deramai net neišbandę. Kaip ir prieš gerus metus pas mus atkeliavo S36 modelis – didžiausia ir efektyviausia „Fractal Design“ siūloma AIO sistema, turinti 360 mm radiatorių. Maža to, „Celsius S“ šeima, kol kas sudaryta iš S24 ir S36 modelių, palaiko rinkoje ypač retai sutinkamą ventiliatorių valdymo būdą, kuriam nereikalinga programinė įranga. Be tiesioginio palyginimo su „Kelvin S36“ ir dar penketu kitų AIO sistemų, aiškinsimės aparatiniu lygiu veikiančio režimo privalumus bei kokią įtaką pompos triukšmo lygiui padarė „Fractal Design“ sprendimas ją izoliuoti triukšmą slopinančiomis medžiagomis. Skamba per daug netikėtai, kad tai galėtų būti realybė? Bent jau apie tai „Fractal Design“ skelbia savo internetinėje svetainėje.