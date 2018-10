Galiausiai „GeForce“ RTX čia: „MSI RTX 2080 Gaming X Trio“ prieš „Asus ROG Strix GTX 1080 Ti OC“

Intro

Toli gražu nesame pirmieji pristatydami modifikuotos „GeForce“ RTX vaizdo plokštės apžvalgą (to priežastis išvadų skyriuje), tačiau visvien niekeno nesame pralenkti Lietuvoje. Tuo būtų galima itin didžiuotis, tačiau emocijų prasme viršų ima tai, kad ji (RTX) jau netrukus prieš akis išlįs iš dėžutės ir atsidurs rankose, kai visose iki vienos lietuviškos parduotuvės kainoraščių grafose „kiekis“ dega nuliai. Taip sutapo, kad pirmoji savo RTX 2080 sugebėjo atsiųsti kompanija MSI. Galime prasitarti, kad „Gigabyte“ egzempliorius taip pat jau mūsų rankose, o „Asus“ vėluoja ir neaišku kiek. Atsidarius MSI oru aušinamų modelių portfelį „Gaming X Trio“ matome pačiame jo viršuje. Kaip galima suprasti iš pavadinimo, kad ši vaizdo plokštė ginkluota trijų ventiliatorių konfigūracija. Tai nestebina, kadangi beveik visos partnerių modifikuotos RTX 2080 (Ti) gavo būtent tokį skaičių ventiliatorių rinkai sulaukus vos porą išimčių. MSI yra tarp tų išimčių gamintojų, be to, buvo ištikima pati sau ir išleido vandeniu aušinamus „Sea Hawk (EK) X“ modelius. Galbūt norėjosi pirmuoju šūviu paruošti apžvalgą, kurioje vyktų dvigubos RTX’ų varžytuvės (deja, to neleidžia vidinės taisyklės), tačiau įdomumo neturėtų trūkti ir pagal antrąjį scenarijų. Atsižvelgdami į skaitytojų nuomonių daugumą, „MSI RTX 2080 Gaming X Trio“ leisime pasivaržyti prieš dabar jau buvusį flagmaną GTX 1080 Ti, o tiksliau „Asus ROG Strix GTX 1080 Ti OC“. Pagal pageidavimą taikant 1440p raišką.