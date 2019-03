„Gigabyte RTX 2060 Gaming OC Pro“ – profesionalas su mėgėjo trūkumu

Intro

„nVidia“ pirmąsias RTX vaizdo plokštes išleido dar praėjusių metų rugsėjo mėnesį, tada vėlyvą spalį portfelis buvo papildytas RTX 2070 vaizdo plokšte, o šiemet sausį išleista ir RTX 2060. RTX serijos vaizdo plokštės sulaukia įvairių įvertinimų, nuo teigiamų iki labai neigiamų. Daugiausia visi piktinasi didelėmis vaizdo plokščių kainomis. RTX 2060 kaina jau yra daug malonesnė dideliam žmonių ratui ir panašu, kad šios vaizdo plokštės siūlo geriausią kaina/sparta santykį tarp visų RTX grafikos kortų.

Labai malonu, kad praėjus nedaug laiko po išleidimo, su RTX 2060 vaizdo plokšte galime susipažinti ir mes. Šią galimybę mums suteikia „Gigabyte“, atsiųsdami „GeForce RTX 2060 Gaming OC Pro“ vaizdo plokštę. „RTX 2060 Gaming OC Pro“ galią bandysime palyginti su GTX 1060 6 GB, bus įdomu pažiūrėti, kiek naujesnė vaizdo plokštė lenkia savo pirmtaką. Tuo pačiu paskaičiuosime, kas iš šių dviejų vaizdo plokščių siūlo geresnį kaina/sparta santykį.