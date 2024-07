Kai 32 GB per mažai, o 64 GB per daug: G.SKILL 24 GB x2 DDR5-7200 rinkinys

Intro

Žengiant į DDR5-7000 zoną reikalingas ne tik „Raptor Lake“ (13-os kartos) „Intel“ procesorius, bet ir Z790/B760 serijos pagrindinė plokštė. Tiesą pasakius, „Alder Lake“ ir Z690 labai dažnai turi problemų palaikant net ir žemesnių specifikacijų atmintį, pavyzdžiui, DDR5-6600 ar DDR5-6400. G.SKILL pageidavo, kad apžvalgai atkeliaujantis „Trident Z5 RGB“ rinkinys būtų pagrindinės plokštės QVL sąraše. Tai lėmė, kad pasirinkimų renkantis mums tinkančią miniITX/mATX pagrindinę plokštę (ATX nenorėjome) buvo labai mažai. Be to, nebuvome garantuoti, kad užteksime turimo i5-13600K „Raptor Lake“ procesoriaus, nors „ASRock“ nurodo, jog B760M PG Riptide, „Raptor Lake“ kartos procesoriai ir apžvelgiama G.SKILL atmintis turėtų draugauti. Kaip žinia, to pačio modelio procesoriai tarp savęs skiriasi integruoto atminties valdiklio kokybe, tad prieš užkuriant sistemą vis tiek tvyrojo nežinomybė. Taigi, ar neįprastos talpos (24 GB x2) ir dar sparti DDR5-7200 G.SKILL atmintis susidraugavo su nebrangiu motininės plokštės ir procesoriaus duetu?