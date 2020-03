„MSI RTX 2070 Super Gaming X Trio“: Ar 2070S gali įveikti seną gerą GTX 1080 Ti?

Intro

GTX 1080 Ti skelbimuose laiko kainą. Pagal lietuvių kalbos taisykles išsireiškimas gal ir nėra taisyklingas, tačiau visi supranta apie ką kalbame. GTX 1080 Ti jau tituluojamas kaip vienas labiausiai pasisekusių nVidia flagmanų, o tokių nebuvo daug. Pirmiausiai į galvą šauna 8800 GTX, tačiau tai labai seni laikai. Savo ruožtu GTX 1080 Ti linksniuojama dėl kelių priežasčių. Ji vis dar geba viską „sukramtyti“, be to, šis grafikos spartintuvas pernelyg neatsilieka nuo galingiausių RTX 20xx (Super) vaizdo plokščių. Žinoma, nekalbame apie RTX 2080 Ti. Galite pagalvoti, kad pakartotinai sugalvojome parengti pilną GTX 1080 Ti apžvalgą. Ne, tačiau turėsime galimybę pakartotinai peržvelgti GTX 1080 Ti spartą ir ją palyginti su RTX 2070 Super. Iš tikrųjų straipsnio epicentre atsiduria gamykliškai modifikuota „MSI RTX 2070 Super Gaming X Trio“. Mes iš jos tikimės kelių aspektų. Pirma, ypač žemų darbinių temperatūrų, kadangi naudojamas nuo „MSI RTX 2080 Gaming X Trio“, kurią apžvalgėme vos tik „nVidia“ išleido RTX seriją, nuimtas aušintuvas. Antra, ši vaizdo plokštė (ne)turėtų nustebinti savo tyliu veikimu. Trečia, norisi manyti, kad „MSI RTX 2070 Super Gaming X Trio“ bus pajėgi išeiti priekin „ASUS ROG Strix GTX 1080 Ti OC“. Po testavimo galėsime įvertinti energijos sąnaudų ir spartos skirtumus bei išsiaiškinsime, ar RTX 2070 Super gali būti kuriuo nors aspektu (apart aparatinio Ray Tracing apdorojimo) vertingas atnaujinimas ją lyginant su senuoju flagmanu.